Die Fastbreakers Rockenhausen spielen auch in der kommenden Saison Oberliga. Das nun anstehende Spiel dürfte ungleich schwerer werden als das gegen das Schlusslicht.

Pflicht erfüllt. Nach dem standesgemäßen 101:92 (55:43)-Heimerfolg über das abgeschlagene Tabellenschlusslicht VfL Bad Kreuznach gehört Oberliga-Aufsteiger BBC Fastbreakers Rockenhausen aus sportlicher Sicht auch in der neuen Saison der sechsthöchsten Spielklasse an. Es war der elfte Sieg im 20. Spiel. Nun, am Samstag (17 Uhr, Donnersberghalle), genießt die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin am vorletzten Spieltag erneut Heimrecht und könnte gegen den Spitzenreiter BBC Horchheim das Titelrennen auf den letzten Metern noch mal spannend machen.

Dafür müssten die Fastbreakers den Gästen aus dem rund 3000 Einwohner zählenden Koblenzer Stadtteil ein unerwartetes Bein stellen und die erst vierte Saisonniederlage beifügen. Das wird angesichts der klaren Rollenverteilung ein schwieriges Unterfangen. Horchheim reist als Spitzenreiter mit einer großen Portion Selbstbewusstsein und breiter Brust in die Nordpfalz – und womöglich auch mit reichlich kalten Sektflaschen. Denn die Truppe um Top-Scorer Henning Schaake siegte jüngst dramatisch mit 82:79 gegen den TV Illingen, hatte die Portion Glück, die ein späterer Meister und Aufsteiger eben benötigt, und kann mit einem Auswärtserfolg in Rockenhausen den Meistertitel sowie den Aufstieg in die zweite Regionalliga perfekt machen.

Höhen und Tiefen

„Das wollen wir natürlich verhindern“, sagt Fastbreakers-Coach Hardin schmunzelnd. Dafür müssen sich seine Schützlinge aber enorm strecken, denn unterschiedlicher könnte die Qualität eines Gegners im Vergleich zum Duell gegen Bad Kreuznach nicht sein. Jetzt gibt der Erste statt des Letzten seine Visitenkarte in der Donnersberghalle ab. Die Leistung gegen die Kurpfälzer war durchwachsen, hatte Höhen und Tiefen.

„Wir sind sehr langsam gestartet und fanden nur phasenweise zu unserem Rhythmus“, betont BBC-Akteur Gabriel Raic. Mal attackierten die Fastbreakers clever, zogen viele Foulspiele und trafen gut. Dann wirkten sie wieder energielos und fielen durch überhastete Würfe aus der Distanz auf. Der Zwölf-Punkte-Vorsprung zur Pause schmolz. Der VfL präsentierte sich alles andere als ein Absteiger und gab nicht auf. Beachtlich angesichts der dünnen Personaldecke, standen doch nur sechs Akteure zur Verfügung. Am Ende brachten die Hausherren den Sieg dann aber doch ungefährdet über die Uhr. Mit 34 Zählern avancierte Center Zaiquan Robertson zum Matchwinner. Teamkollege Morgan Carter kam auf 28- Terry Stewart auf 17 und Maurice Thomas auf 13 Punkte. Prominentester Spieler bei den Gästen war zweifelsohne Alexander Bonengel. Der fernsehbekannte Sportreporter und ehemalige Zweitligaspieler münzte seine Größe und Routine in 22 Punkte um. Sohnemann Laurenz war mit 26 Zählern erfolgreichster VfL-Spieler.

Zweites BBC-Team ist Vizemeister

Im zweiten Jahr nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist die zweite Mannschaft der Fastbreakers Rockenhausen Vizemeister der B-Klasse Pfalz. Durch den knappen 63:60 (26:37)-Auswärtserfolg am vergangenen Samstag beim direkten Konkurrenten Edenkoben Town Eagles ist der BBC-Reserve der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Angeführt vom überragenden Jungspieler Mio Taubert (34 Punkte) drehten die Gäste im letzten Viertel auf und zogen die Partie mit einem 21:9-Lauf noch auf ihre Seite.

Nun folgt zum Saisonabschluss die Kür gegen Tabellenführer TV Wörth II, der zwar nur einen Sieg mehr als die Fastbreakers auf der Habenseite hat, allerdings bei einer Begegnung weniger. Zudem ging das Hinspiel mit 68:52 an die Südpfälzer. Um diese doch noch vom Thron zu stoßen, müsste am Samstag (15 Uhr) ein Coup mit mehr als 16 Punkten Unterschied her, sowie eine weitere Niederlage des TVW eine Woche darauf bei den Kaiserslauterer Thunderbolts II.