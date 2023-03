Jeweils nur sechs Spieler standen dem BBC Fastbreakers Rockenhausen am Wochenende zum Saisonausklang zur Verfügung. Deren große Spielfreude reichte aus, um beide Auswärtspartien, am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern II (96:75) und am Sonntag bei der DJK Nieder-Olm II (93:63), deutlich zu gewinnen. Regisseur Jordan Greenleaf ragte heraus.

Auf insgesamt 60 Punkte – 35 in Kaiserslautern und 25 in Nieder-Olm – kam der US-Amerikaner, der im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft Anfang März gegen den VT Zweibrücken so schmerzlich vermisst wurde. Phasenweise warf sich der 28-Jährige von jenseits der 6,75-Meter-Linie in einen Rausch und markierte aufsummiert elf Dreier.

„Er hat natürlich stark performt, aber auch die restlichen Akteure haben sich gleichermaßen gut eingebracht“, attestierte BBC-Betreuer Berthold Manz den Schützlingen des verletzten Spielertrainers Key-Juan Hardin eine geschlossene Teamleistung. Auf dem Betzenberg gaben Cavonte Smith und Richard Taylor nach wochenlanger beruflich bedingter Abstinenz ihr Comeback. Für den auch als Center einsetzbaren Smith war es erst das vierte Saisonspiel. Im Pokal-Viertelfinale vor zwei Wochen unterlagen die Fastbreakers beim FCK II noch. Am Samstag fehlte allerdings deren Center Dejan Tomic.

Ohne die Topscorer stark gespielt

Zum Topscorer beim Gastauftritt in Nieder-Olm avancierte BBC-Rückkehrer Jeremy Jordan. 29 Punkte markierte der Center, der auch als Rebounder vorzügliche Defensivarbeit leistete. Die junge Garde der Hausherren prallte immer wieder an Jordan ab, sobald sie unter den Korb ziehen wollten. BBC-Eigengewächs Etienne Manz, Christopher Sanders und Sincere Woods punkteten wie Jordan und Greenleaf ebenfalls zweistellig (alle 13).

„Wir haben beide Spiele ohne Rian Cripe und Joshua Lacy dominiert und den Ball gut laufen lassen, auch wenn uns gegen Ende der Kräfteschwund anzumerken war. Schade, dass wir wegen nur einer Niederlage im entscheidenden Duell in Zweibrücken, nicht Meister geworden sind, aber die Jungs freuen sich schon auf nächste Saison“, sagte Manz und sprach von einem tollen Rundenabschluss.

SO SPIELTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen (in Kaiserslautern): Greenleaf (35 Punkte), Sanders (17), Smith (16), Woods (11), Taylor (9), Manz (8)

Spielfilm: 15:29 (10.), 40:54 (20.), 59:70 (30.), 75:96 (40.) - Dreier: 4 – 9 - Freiwürfe: 17/7 – 19/11 - Mannschaftsfouls: 12 – 12

(in Nieder-Olm): Jordan (29), Greenleaf (25), Manz (13), Sanders (13), Woods (13), Taylor

Spielfilm: 16:25 (10.), 30:46 (20.), 43:68 (30.), 63:93 (40.) - Dreier: 5 – 10 - Freiwürfe: 18/29 – 17/37 - Mannschaftsfouls: 23 – 17