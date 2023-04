Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kreishaus in Kirchheimbolanden war sie 39 Jahre die Frau fürs „Öffentliche“ – jetzt geht Gundula Nakfour in den Ruhestand. Ohne große Feier, was ja aktuell auch gar nicht möglich wäre. Aber Zurückhaltung ist ohnehin eine Eigenschaft der 65-Jährigen. Wobei sie viel Interessantes zu erzählen hat.

Starken Schutz hätte es im Ernstfall wohl nicht geboten, eine Glücks-Verheißung auf die Zukunft aber war es fraglos, Gundula Nakfours letztes Computer-Passwort.