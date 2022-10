Weil der bislang einzige Funkmast in Münchweiler heutige Anforderungen nicht mehr erfüllt, soll ein zweiter gebaut werden.

Mittlerweile sind fast alle Details zur Errichtung eines zweiten Funkmastes in der Gemarkung von Münchweiler geklärt. Neben der Landstraße in Richtung Gonbach steht bereits seit Jahren ein Funkmast (Foto), der die heutige Anforderungen nicht alle erfüllen kann. Deshalb ist es notwendig, eine zweite Einrichtung zu schaffen. Der endgültige Standplatz wurde in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes Horeb festgelegt. Die Gesamthöhe wird etwa 60 Meter betragen. Errichtet wird der Funkmast von Vantage Towers AG in Düsseldorf.

„Der Empfang in Münchweiler wird dadurch deutlich verbessert. Davon profitieren auch die Nachbargemeinden Gonbach und Sippersfeld“, betonte Ortsbürgermeister Christoph Stumpf in der jüngsten Ratssitzung. Dabei wurde auch festgestellt, dass eine zusätzliche Stromversorgung noch geschaffen werden muss. Nach Aussage von Stumpf liegt allerdings noch kein Bauantrag vor.

Platz für weitere Anbieter

Die Inbetriebnahme wird etwa Ende des nächsten Jahres möglich sein. Die moderne Technik bietet die Möglichkeit, dass neben dem Erbauer noch drei weitere Anbieter über diesen Funkmast ihre Daten versenden können. Dadurch wird auch das Nutzerspektrum deutlich ausgedehnt. Während der Bauphase ist mit einem umfangreichen Baustellenverkehr zu rechnen, der über die Kapellenstraße zum Baugrundstück führen wird. Der Straßenzustand vor Beginn der Maßnahme wird festgehalten und ständig kontrolliert. Sollten bis zum Bauschuss der Transporte Schäden eingetreten sein, so werde die Beseitigung bei dem Vertragspartner über die Errichtung des Funkmastes geltend gemacht. (Foto: Weller)