Auch in diesem Jahr blieb in Gaugrehweiler bei der Saalfasnacht kein Auge trocken. Sänger, Tänzer und Redner sorgten für einen äußerst kurzweiligen Abend. Vor allem die Tanzgruppen kamen super an.

Tanja Mühlbach begrüßt die Gäste. Foto: J. Hoffmann Tanzgruppe „Sweet Generation“ Foto: J. Hoffmann Die Garde beim Einmarsch. Foto: J. Hoffmann Und nochmal die Garde. Foto: J. Hoffmann Stimmung im Publikum. Foto: J. Hoffmann Auch der Elferrat amüsiert sich. Foto: J. Hoffmann Ein Farbtupfer im Publikum. Foto: J. Hoffmann Die elfjährige Lea Specht mit dem Vortrag „Der Papa wirds schon richten.“ Foto: J. Hoffmann Für die Musik sorgte Wolfgang Bayer. Foto: J. Hoffmann Ingo Grebner als „De Jean“. Foto: J. Hoffmann Mario Müller als „De Jupp“. Foto: J. Hoffmann Foto 1 von 11

Die Mitwirkenden

Elferrat, Lea Specht, Garde FCG, Mario Müller, Carmen Cherdron, Sweet Generation, Markus und Britta Kammerer, SG Spatzen, Gunter Hilgert, More Amazing, Steven Krebs, Ingo Grebner, Pam, Isa, Reni, Britta und Catrin, Apricity.