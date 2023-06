Es hat fast Symbolcharakter, dass einige Musiker – allen voran Hermann Erhard, Walter Schneider und Ernst Braun – vor 50 Jahren auf der Suche nach Gleichgesinnten durch den Ort gezogen sind. Schließlich war das Marschieren in den folgenden Jahrzehnten bei ungezählten Umzügen ein elementarer Bestandteil des Imsbacher Fanfarenzugs. Wobei das Spielen per pedes im Jubiläumsjahr schwierig geworden ist.

Zwar gab es 1973 im Ort noch kein eigenes Ensemble, aber einige Musiker, die bei Vereinen in Nachbargemeinden aktiv waren. Sie sollten den Grundstock der Imsbacher Gruppe bilden. „Ich hatte vom Musizieren keine Ahnung, interessierte mich aber dafür und schloss mich deshalb der Gemeinschaft an“, erinnert sich Irmfried Schäffer. Schnell waren Übungsstunden festgelegt, im ehemaligen Schulhaus – dem heutigen Bergbaumuseum – wurde engagiert geprobt. „Ich hatte mich für das Trommeln entschieden und fand in Leo Zapp einen exzellenten Ausbilder“, erinnert sich Schäffer. „Etliche Musiker hatten wenig oder gar keine Erfahrungen mit Instrumenten, aber es wurde fleißig geübt.“

Bereits ein Jahr später hatten die Imsbacher Musiker ihren ersten Auftritt, der bei der Bevölkerung gut ankam – „wir waren richtig stolz“, so Schäffer. Erster Stabführer war Walter Schneider. Zu Beginn waren es 20 Musiker, „doch wir haben uns ständig verstärkt“, erinnert sich der langjährige Vorsitzende. Über 30 Jahre stand er dem Jubiläumsverein vor.

Zwei Jahre nach der Gründung hatte der Fanfarenzug seinen ersten auswärtigen Auftritt: der Kerweumzug in Sippersfeld.

In Glanzzeit 30 bis 35 Auftritte pro Jahr

Die 1980er Jahre waren die Glanzzeit. „Wir standen mit 48 Musikern auf der Bühne oder marschierten bei Umzügen mit“, blickt Schäffer zurück. 30 bis 35 Auftritte im Jahr seien schon eine Herausforderung gewesen, zeigten aber auch, wie beliebt das Ensemble war. Es gab einheitliche Uniformen, auch bei der Besetzung der Instrumente ging man mit der Zeit. Noch heute schwärmen die verbliebenen Aktiven von Auftritten beispielsweise in Leer bei Oldenburg, bei einer Musikschau in Warendorf oder im norddeutschen Vesta, aber auch von Gastspielen in Frankreich.

Doch seit der Jahrtausendwende hat das Interesse stetig nachgelassen, mit der Pandemie haben weitere Aktive aufgehört, bedauert Schäffer, der die Vereinsführung an seine Tochter Martina Wolsiffer abgegeben hat. „Mit verbliebenen 14 Musikern können wir nur noch bedingt spielen, bei Umzügen nur noch sitzend auf Transportmitteln.“ Noch möglich sind allerdings Standkonzerte und Auftritte bei Hallenveranstaltungen.

Jubiläumsprogramm

Zwei Tage lang feiert der Fanfarenzug Imsbach sein 50-jähriges Bestehen in der Gemeindehalle. Auftakt ist am Samstag, 17. Juni, mit Gastvereinen. Anschließend gibt es Tanzmusik. Am Sonntag, 18. Juni, folgen ein ökumenischer Gottesdienst, ein Frühschoppen samt Ehrungen und weitere Auftritte von Gastvereinen.