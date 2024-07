Die Verbandsgemeinde Göllheim und Gästeführer Wolfgang Müller veranstalten am Samstag, 10. August, eine Familienwanderung zur Burg und Dorf Rothenburg. Einer Mitteilung zufolge ist die Wanderung für Kinder ab acht Jahre geeignet. Für die drei Kilometer lange Strecke sind rund drei Stunden vorgesehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Wanderparkplatz zwischen der Kriegsberghütte und dem Göllheimer Häuschen an der Landesstraße 396. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de oder unter Telefon 06351 490981 erforderlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene sechs, für Kinder drei Euro. Der Sage nach ließ Graf Rothenberg nordwestlich des Lorenzbrunnens eine Burg errichten. Das Dorf und die Burg Rothenburg wurden bereits vor Jahrhunderten verlassen. Bei der Wanderung sollen die Teilnehmer in die Geschichte der Burg eintauchen und entdecken können, was sich im Göllheimer Wald so alles verbirgt.