Mit der Anlegung eines Familienwaldes in Sippersfeld soll es am Freitag und Samstag, 13./14. November, losgehen. An den beiden Tagen werden, soweit es die Witterung zulässt, 600 Bäume gepflanzt. Federführend bei dieser Aktion ist der örtliche Kulturverein. Im Vorfeld sind bereits einige Arbeiten erforderlich, so die Organisatoren. Das Gelände ist freizulegen, die Pflanzlöcher sind auszuheben. Interessierte können sich schon jetzt anmelden bei Walfried Herrmann, Telefon 06357 7335 oder E-Mail walfried-herrmann@t-online.de.