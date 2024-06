Einblicke in die moderne Geburtshilfe und Tipps für werdende Eltern gibt es am Samstag, 6. Juli, beim Familientag der Geburtshilfe im Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden. Unter dem Motto „So bunt wie das Leben“ können die Besucher von 11 bis 17 Uhr an einer Kreißsaalführung teilnehmen und sich über Geburtsbetreuung informieren. Beim Babybauch-Gipsen können werdende Mütter eine bleibende Erinnerung an ihre Schwangerschaft schaffen. Außerdem gibt es einen Yoga-Schnupperkurs für Schwangere, einen Spielewagen und eine Fotobox. Der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ gibt Tipps zur Notfallversorgung von Säuglingen und Kleinkindern. Auch eine kostenlose Fußpflege für Schwangere und ein 3D-Ultraschall wird laut Westpfalz-Klinikum angeboten. Ebenso stehen medizinische Fachvorträge rund um Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach auf dem Programm. „Unser Familientag soll werdenden Eltern die Möglichkeit geben, sich umfassend zu informieren und die angenehme Atmosphäre unserer Geburtshilfe kennenzulernen,“ sagt Astrid Hedicke, Chefärztin Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum.