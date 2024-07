Am kommenden Sonntag ab 11 Uhr – Mit Bühnenprogramm und Greifvögelschau

Imsbach. Eisenerz aus Imsbach schmelzen, Kupfergewinnung, Mineralien suchen und bestimmen, Greifvögel streicheln, ein Bühnenprogramm und mehr: All das gibt es am Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr beim Familien-Bergbautag in der Bergbau-Erlebniswelt Imsbach.

Über viele Jahre hinweg zog der traditionelle Bergbautag viele Menschen ins Langental. Nun lassen ihn der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein Imsbach neu aufleben. So dürfen die Gäste ab 11 Uhr selbst ausprobieren, wie aus dem Gestein, das die Bergleute aus dem Fels holten, Kupfer gewonnen werden kann. In einem nach römischen Vorbild gebauten Ofen, einem sogenannten Rennofen, wird aus Erz Eisen erschmolzen. Im Tagebau der Weißen Grube gefundene Mineralien können unter einem Mikroskop betrachtet und mit Unterstützung von Fachleuten bestimmt werden. Außerdem können die Besucher bei einer Greifvogelschau dabei sein. Achim Häfner, der „Falkner der Herzen“, kommt mit seinen reinen Therapie-Tieren aus der Falknerei Bisterschied. In ganz Deutschland besucht er mit ihnen Einrichtungen wie Altenheime, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten oder auch Hospizen. Sein Ziel ist es, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das zeigt er am 21. Juli um 13 Uhr vor der Weißen Grube in Imsbach. Die Gäste dürfen dabei Eulen und Co. selbst halten und streicheln. Für musikalische Unterhaltung wird anschließend das Jugendorchester der Gesangvereinskapelle Rockenhausen sorgen.

Bereits ab 12 Uhr können sich die Gäste auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte Bergbaugeschichte bei Führungen durch das illuminierte Besucherbergwerk Grube Maria begeben. Eine Besonderheit Untertage sind die beiden übereinanderliegenden „Stollensohlen“, die durch einen 15 Meter hohen Schacht miteinander verbunden sind. Über diesen ist es möglich, den Berg in seiner gesamten Länge zu durchqueren. Reservierungen für Grubenführungen sind vorab unter Telefon 06302/60261 möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, in der Imsbacher Ortsmitte von 13 bis 17 Uhr im Pfälzischen Bergbaumuseum durch die Geschichte des Bergbaus in der Pfalz zu reisen. Zudem kann man sich im Museum einen Überblick über einzigartige Mineralien aus der ganzen Welt bei der Sonderausstellung „Terra Crystallum“ verschaffen. Der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein der Ortsgemeinde sorgen für ein kulinarisches Angebot. Mehr zur Bergbauerlebniswelt Imsbach gibt es im Internet unter www.bergbauerlebnisweltimsbach.de.