Bei der „Erlebnisreise Moscheltal“ am Sonntag, 24. Mai, präsentieren sich rund 50 Aussteller in Finkenbach-Gersweiler. Im Mittelpunkt steht traditionelle Handwerkskunst.

Schwerpunkt der Veranstaltung ist die Präsentation traditionellen Handwerks. Besucher können einem Drechsler und einem Schmiedemeister bei der Arbeit zusehen. Gezeigt und angeboten werden handgefertigte Produkte aus der Region: Honig, handgefärbte Wolle und Garne, Rohwurstspezialitäten sowie besondere Essige, Pestos und Öle.

Auch Pflanzen und (Garten-)Dekoartikel warten auf die Besucher. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Mitmach- und Spielaktionen für die ganze Familie. Der Alte-Welt-Spielewagen, das Forstamt Donnersberg sowie der Förderverein der Grundschule Waldgrehweiler gemeinsam mit der Kita Bisterschied sind zu Gast. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben, Tierspuren in Ton abbilden, sich schminken lassen und beim Luftballon-Weitflug wetteifern, während Erwachsene nach Holzgebrauchsartikeln, Selbstgenähtem und Getöpfertem stöbern können.

Märchen und jede Menge Musik

Den Auftakt macht um 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst. Um 11 Uhr begrüßen Bürgermeister Michael Cullmann und Ortsbürgermeisterin Eva Schlemmer die Gäste. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Musikverein Odenbach. Ein Höhepunkt des Tages wartet um 13 Uhr und 15 Uhr: Dann werden Führungen in der Wehrkirche angeboten. Zudem präsentiert der Chor Junge Kantorei Rockenhausen sein Repertoire, die „Lollipops“ aus Niedermoschel zeigen Showtanz, und das Duo „Lightning“ sorgt für Unterhaltung. Am Nachmittag erzählt Märchenerzählerin Soraya drei Geschichten der Gebrüder Grimm für Kinder.

Der Nordpfälzer Fotostammtisch stellt seine Arbeiten in der Turnhalle aus. Eine Sonderausstellung „Finkenbach – früher und heute“ ist in der Lindenstraße zu sehen. Für Verpflegung sorgen Aussteller, Vereine und die Ortsgemeinde.