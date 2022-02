Die kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises bietet in Kooperation mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Samstag, 19. Februar, von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle in Kirchheimbolanden einen Familien-Impftag an. Hier können Kinder von fünf bis elf Jahren sowie ihre Familienangehörigen Impfungen erhalten. Die Kinder müssen von mindestens einem Elternteil begleitet werden, Impfpass und Lichtbildausweis sind mitzubringen. Anmeldung ist über das Online-Terminvergabeportal unter www.donnersberg.de erforderlich.