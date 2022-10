Die Stadt Eisenberg und Revierförster Fabian Keck haben am Samstag zu einer Familien-Bürger-Baumpflanz-Aktion in den Stadtwald von Eisenberg eingeladen. Fast 20 Erwachsene und neun Kinder waren gekommen, um klimaresistente Bäume zu pflanzen.

Rund 500 Jungbäume hatte Revierförster Fabian Keck mitgebracht – man muss ja vorbereitet sein und kann nie wissen, wie viele Leute am Ende kommen. „Ich habe Jungpflanzen von Esskastanien, Feldahorn, Linde und von zwei Zedernarten dabei“, verriet Keck den interessierten Gästen. Die Atlaszeder ist im nordafrikanischen Atlas- und Rif-Gebirge beheimatet, ihr wird im Zuge des Klimawandels großes Potenzial als Alternativbaumart prognostiziert. „Ihre Trockenheits- und Hitzetoleranz und der recht geringe Anspruch an den Boden macht sie für den klimatoleranten Forst interessant“, sagt er.

Die Libanon-Zeder gehört derweil zu den schönsten und ältesten Bäumen der Erde. Sie erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 50 Metern, bevorzugt kalkhaltige Böden und windgeschützte Standorte in voller Sonne. „Ähnlich wie die Atlas-Zeder verträgt sie strenge Dürreperioden und extreme Hitze“, erklärt der Revierförster, der ein Gebiet von rund 2250 Hektar vom Stumpfwald über die Gemarkung Göllheim, Kerzenheim bis zur A6 nach Enkenbach-Alsenborn und zurück zum Stumpfwald betreut. Erst kürzlich sei er mit einem Ultra-Leichtflugzeug seinen Wald abgeflogen und habe von oben erschreckende Bilder wahrgenommen. „Wenn man durchläuft, sieht man das gesamte Ausmaß der Zerstörung nicht so gut wie von oben“, betont er. Der Schaden sei enorm, der Regen im Herbst zwei Monate zu spät eingetroffen. „Zur Regeneration brauchen die Bäumen drei bis vier Jahre, aber wenn dann mehrere Trockenjahre aufeinander folgen, ist das verheerend“, so Keck. Die Buche sei besonders gefährdet.

Gegen den Klimawandel anpflanzen

Auf dem Stück im Stadtwald, das Keck für die Baumpflanz-Aktion ausgesucht hat, stehen viele Kiefern, die älteste sei um die 210 Jahre alt. „Leider kommt die Kiefer mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius nicht zurecht, sie stirbt ab“, erklärt der Förster. Die Idee sei, wenn die Kiefern aufgrund des Klimawandels in einigen Jahren absterben, sollten in der Zwischenzeit die heute gepflanzten Zedern an deren Stelle treten. Doch auch Esskastanien, Feldahorn und Linde, die bei den Jungpflanzen dabei sind, kämen mit dem veränderten Klima besser zurecht. „Die Bäume, die wir heute pflanzen, können wir auch in den nächsten Jahren immer mal besuchen und wissen: Das ist mein Baum – das ist doch ein schönes Gefühl“, meinte die Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb (SPD) aus Steinborn, die ebenfalls gekommen war, um Bäume zu pflanzen. Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) erklärte derweil den teilnehmenden Kindern, wie wichtig der Wald ist. Seine Devise: „Jeder Baum zählt.“