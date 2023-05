Bislang Unbekannte haben am vergangenen Samstag bei einer Veranstaltung in Standenbühl Falschgeld im Umlauf gebracht. Einem Mitglied des ausrichtenden Vereins seien die gefälschten Geldscheine – es handelte sich um 10-, 20- und 50-Euro-Noten – im Gesamtwert von 220 Euro beim „Kassensturz“ aufgefallen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Scheine kursieren, so die Polizei.

Gerade angesichts der in den kommenden Wochen steigenden Anzahl an Festen und Veranstaltungen sei zu empfehlen, erhaltene Geldscheine genauer zu betrachten. Handelt es sich um eine Fälschung, soll diese sofort der Polizei gemeldet und keinesfalls versucht werden, die „Blüte“ anderweitig wieder loszuwerden. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.