Einen Trickanruf hat es am Montag bei einer Frau in Albisheim gegeben. Gegen 12.30 Uhr erhielt sie nach Angaben der Polizei einen Anruf. Der Anrufer gab sich als IT-Experte aus. Angeblich sei die Telefonnummer der Frau auf seinem Computer aufgetaucht. Daher müsse sie ihren Computer anschalten, nur so könne man die Telefonnummer auf seinem Rechner löschen.

Die Frau bemerkte schnell, dass es sich um einen Betrüger handelte, und beendete das Gespräch. Sie konnte auch noch die Telefonnummer des Anrufers aufschreiben und der Polizei weitergeben. Die Polizei bittet darum, solche Anrufe direkt zu melden.