Im Bereich Bolanden haben in letzter Zeit vermehrt falsche Polizeibeamte versucht, die Angerufenen um ihr Vermögen zu bringen. Das teilte die Polizei mit. Demnach würden sich die Betrüger am Telefon als Polizisten ausgeben und behaupten, dass im näheren Umfeld ein Einbruch stattgefunden habe, und am Tatort auf einer Notiz die Anschrift der Angerufenen gefunden wurde. Deshalb wolle man einen Beamten vorbeischicken, der die Wertgegenstände in Sicherheit bringt.

Die Polizei warnt davor, am Telefon Informationen über Geld oder Wertgegenstände preiszugeben, und rät, derartige Gespräche sofort zu beenden. Bislang hätten die Bürger gut reagiert und die betrügerischen Anrufe beendet, bevor Schaden entstehen konnte. Dennoch bitten die Beamten darum, bei den geringsten Zweifeln die lokale Polizei unter der Nummer 06352 9112700 zu kontaktieren.