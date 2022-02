Glück im Unglück hatte ein 24 Jahre alter Basejumper aus Hessen bei einem Unfall am Rotenfels bei Bad Münster am Stein am Samstagmittag. Laut Polizei war der Mann kurz nach dem Absprung um etwa 12.45 Uhr von einer Windböe erfasst worden und gegen die Felswand gedrückt worden. Sein Fallschirm hatte sich gerade geöffnet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte sich der Mann in der Wand des Rotenfels bis zum Eintreffen der Bergwacht festhalten. Die anschließende Bergung des Verunglückten verlief ähnlich spektakulär wie der missglückte Sprung: Der Hessische Polizeihubschrauber habe den Mann geborgen, heißt es in der Mitteilung der Polizei Bad Kreuznach weiter.

202 Meter hohe Steilwand

Der Basejumper sei unverletzt geblieben. Mehrere Zeugen hatten umgehend einen Notruf abgesetzt.

Der Rotenfels hat seinen Namen von der auffallenden rötlichen Südwestwand, mit der er zur Nahe abstürzt. Die Wand ist 1200 Meter lang und 202 Meter hoch und gilt als höchste Felswand zwischen den Alpen und Skandinavien. Dies macht sie zu einem Eldorado für Kletterer.