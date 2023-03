Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Krieg, Flucht in eine fremde Welt und Sprache – Mohamad Abdulfattah musste in seinem Leben schon einige Hürden nehmen. Auch im Donnersbergkreis, wohin es ihn vor sechs Jahren nach seiner Flucht aus Syrien verschlug. Dass ihm zu guter Letzt sogar das deutsche Patentrecht Steine in den Weg legen würde, darauf war er allerdings nicht gefasst.

In Aleppo hat Mohamad Abdulfattah Archäologie studiert. „Ich wollte meinen Master machen, aber dann kam der Krieg, und ich wurde zum Militärdienst einberufen“, erzählt er. In