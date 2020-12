Der Amateurfußball stand im zu Ende gehenden Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Deshalb haben sich Stiftungen und Verbände dazu entschlossen, Sonderpreise auszuloben.

Schon seit einigen Jahren zeichnen der Deutsche Fußballbund (DFB) und der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) besonders faire Gesten auf den Fußballplätzen aus. Zwar hat der Ball in diesem Jahr zumeist geruht, trotzdem nimmt das Fairplay im Verbandsgebiet nicht ab. Abseits des Platzes gestalten zahlreiche Vereine und deren Mitglieder unter dem Motto „Fair-ist-mehr“ das Vereinsleben während der Corona-Krise. „Insbesondere diese sozialen und fairen Aktionen sollen genauso honoriert werden wie das Fairplay auf dem Platz“, so Andreas Gödtel, Beauftragter für gesellschaftliche Verantwortung im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg.

Gödtel will Vereine und deren Mitglieder ermuntern, besonders faire und soziale Aktionen im Verbandsgebiet zu melden. Die „Fair-ist-mehr“-Meldung kann ganz einfach per E-Mail an fair-ist-mehr@swfv.de erfolgen. Beispielhaft erwähnt der Verband in seiner Ausschreibung auch zwei Beispiele aus dem Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg: So haben unter dem Motto „Hütterer helfen“ Mitglieder des SV Wiesenthalerhof Einkäufe und andere Erledigungen für ältere oder hilfsbedürftige Mitmenschen organisiert. Als vorbildlich nennt der Verband auch den Corona-Run des SV Katzweiler.

Erstmals wird im nächsten Jahr auch ein von der DFB-Stiftung Egidius Braun mit 10.000 Euro dotierter Sonderpreis „Corona-Engagement“ verliehen. „Wir wollen mit diesem Preis die beispielgebenden Hilfs- und Solidaritätsaktionen gerade der ,kleinen’ Fußballvereine würdigen“, betont DFB-Vizepräsident Dirk Janotta. „Vor allem an der sogenannten Basis wird auf herausragende Weise geholfen. Oft unbemerkt von einer großen Öffentlichkeit“, so der Vorsitzende der DFB-Stiftungen. Bewerbungsschluss ist am 15. Januar 2021. Infos gibt es auf der Homepage der Stiftung: www.sepp-herberger.de.