[aktualisiert 13. März, 9 Uhr]: Die A63 musste zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden wegen eines Unfalls am Donnerstag, 12. März, gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 41-Jähriger mit seinem Wagen kurz nach 17 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Kurz darauf kollidierte das Auto eines 36-Jährigen mit dem des 41-jährigen Ford-Fahrers. Nach dem Aufprall rollte der Ford auf den Standstreifen, der Wagen des 36-Jährigen blieb auf der linken Fahrspur liegen.

Das bemerkte ein 65-Jähriger zu spät: Obwohl er noch versuchte, zwischen dem liegengebliebenen Wagen und der Mittelschutzplanke hindurchzufahren, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern. Der BMW des 65-Jährigen riss die geöffnete Autotür des anderen Wagens ab. Diese flog durch die Luft über die Fahrbahn.

Die Autos des 36-Jährigen – dieser wurde beim Unfall leicht verletzt – und des 65-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der 41-Jährige konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 17.500 Euro. Während des Einsatzes musste der Streckenabschnitt zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden kurze Zeit gesperrt werden. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst sowie Kräfte der Feuerwehr Göllheim.