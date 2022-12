Eine 59 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall verletzt worden. Die Frau aus dem Donnersbergkreis fuhr laut Polizeibericht gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße 386 aus der Richtung Bastenhaus kommend nach Kirchheimbolanden. In einer Linkskurve verlor die 59-Jährige auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, das darauf hin von der Straße abkam und sich überschlug. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass die Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden musste. Die 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte am Dienstag keine Angaben über die Schwere der Verletzung machen. Es habe aber keine Lebensgefahr bestanden. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mitteilte, war die L386 rund eine Stunde lang gesperrt.