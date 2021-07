Gleich zweimal haben am Mittwoch Verkehrsteilnehmer im Bereich der Polizeiinspektion Rockenhausen durch beherztes Eingreifen die Weiterfahrt von offenkundig fahruntüchtigen Autofahrern verhindert.

So war laut Polizei am Mittwochvormittag ein 27-jähriger Transporterfahrer in Imsweiler auf der Alsenzstraße in Schlangenlinien unterwegs. Als der Mann sein Fahrzeug kurz vor dem Bahnübergang anhielt, nutzte ein Verkehrsteilnehmer die Gelegenheit, den Schlüssel abzuziehen. Ein Drogentest bei dem Fahrer verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Fahrer wirkt verwirrt

In Winnweiler befuhr ein 87-Jähriger gegen Mittag, laut Polizei „in unsicherer Fahrweise“, die Straße nach Langmeil. Dabei fuhr er Zeugenangaben zeitweise komplett auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommendes Fahrzeug bis auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Als der Mann am Kreisel am Sattelhof anhielt, zog eine andere Autofahrerin auch bei ihm den Schlüssel ab. Der alte Mann machte einen verwirrten Eindruck und wurde in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert. In diesem Fall werden etwaige Geschädigte oder weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 917-0 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden.