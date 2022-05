Ein Fahr-Technik-Training speziell für Mountainbikerinnen und Mountainbiker bietet der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) am Samstag, 11. Juni, in Gonbach an. Die Veranstaltung mit Michael Beysiegel und Ben Dreilich (ADFC Mountainbike Guides) ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene gedacht. Die Guides gehen laut DTV auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein, um das Fahrkönnen jedes Einzelnen individuell zu verbessern. Ziel sei es, das Bike in jedem Gelände zu beherrschen.

Veranstaltungsort ist der Bolzplatz (Brückenweg 10) in Gonbach. Der Kurs beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Der Preis beträgt 45 Euro pro Person; Kinder bis 16 Jahre zahlen 35 Euro, Kinder in Begleitung eines Elternteils 30 Euro (Mindestalter zehn Jahre). Helm und Radhandschuhe sind erforderlich. Außerdem dürfen nur Flachpedale, sogenannte „Bärentatzen“, benutzt werden. Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband, Telefon 06352 1712, E-Mail touristik@donnersberg.de, Internet www.donnersberg-touristik.de.