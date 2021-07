Zu schnell unterwegs war am Montag auf der L396 laut Polizeibericht ein junger Motorradfahrer. Der 16 Jahre alte Mann fuhr gegen 16 Uhr von Göllheim kommend in Richtung Ramsen. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der junge Fahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.