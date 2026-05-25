Am Sonntag kam es gegen 20 Uhr im Bereich des Bolanderhofes in Bolanden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Hierbei befuhr der 51-jährige Fahrer des Pkw unberechtigt einen Feldweg und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer aus dem Donnersbergkreis wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und ärztlich versorgt.

Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Unfall. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 911 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.