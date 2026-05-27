Landrat Rainer Guth beantragte beim Verkehrsverbund, die geltende Regel zu ändern. Im Kreistag stellte er die Antwort des Unternehmens vor.

Häufig nehmen vor allem Pendler, die den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen, ihre Fahrräder mit in den Zug. So kommen sie schneller und flexibler an ihr Ziel. Im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ist die Fahrradmitnahme grundsätzlich kostenlos möglich. Eine Mitnahmegarantie gibt es allerdings nicht. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrgäste haben zudem Vorrang. Und das Fahrpersonal kann die Mitnahme ablehnen, wenn es zu voll ist oder Sicherheitsgründe dagegen sprechen.

Eine Sonderregel gilt werktags zwischen 6 und 9 Uhr: In dieser Zeit wird eine Fahrradtageskarte beziehungsweise ein Fahrradticket benötigt. Gegen diese Vorschrift wollte die Verwaltung des Donnersbergkreises nun vorgehen. Landrat Rainer Guth stellte eine Anfrage bei den VRN-Verantwortlichen. Ziel war es, die kostenfreie Fahrradmitnahme auf einzelnen, weniger stark frequentierten Strecken im öffentlichen Nahverkehr des Kreises zu ermöglichen. „Unser Wunsch dahinter ist es, Radverkehr und ÖPNV stärker zu verknüpfen“, so Guth.

VRN: Regel sorgt für Konflikte

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Kreistages präsentierte der Landrat die ausführliche Antwort des VRN, die auch schriftlich vorliegt. Der Verkehrsverbund erläutert, dass die Regel wie bisher bestehen bleibt. Die Fahrradmitnahme bleibt also auch zwischen 6 und 9 Uhr kostenpflichtig. Das habe man in Absprache mit dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) entschieden, heißt es in der VRN-Erklärung. Für diese Entscheidung gebe es vor allem zwei Gründe.

Einerseits, so befürchten die Verantwortlichen, würde die Fahrradmitnahme vor allem zu Zeiten des Berufsverkehrs wegen der begrenzten Platzkapazitäten zu Konflikten zwischen den Fahrgästen führen. Deshalb soll „die Fahrradmitnahme im Berufsverkehr die (kostenpflichtige) Ausnahme bleiben“, schreibt der VRN.

Verantwortlichen bewusst: Regel wird diskutiert

Andererseits würde eine Aufhebung der Regel für den Donnersbergkreis die Transparenz für die Fahrgäste einschränken. Wörtlich heißt es im Schreiben des Verkehrsverbunds dazu: „Westlich von Grünstadt und auf einem Teilstück der Alsenzbahn würden dann andere Regeln gelten als im weiteren Linienverlauf der Züge. Die heutige und verbundweite Regelung erscheint uns daher als sachlich angemessen und klar in der Kommunikation gegenüber den Kundinnen und Kunden.“

Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die Fahrradmitnahme grundsätzlich kontrovers diskutiert wird. Man erhalte sowohl Kundenwünsche mit der Bitte um eine Ausweitung der kostenlosen Fahrradmitnahme als auch Mitteilungen von Fahrgästen, die sich durch die Fahrräder eingeschränkt fühlten. Die aktuelle Regel sei daher ein vernünftiger Kompromiss.

E-Bikes bis 40 Kilo kostenlos erlaubt

Darüber hinaus verweist der Verkehrsdienstleister auf Alternativen, die die Fahrgäste wahrnehmen können: Park & Bike-Plätze werden weiter ausgebaut, abschließbare Fahrradboxen aufgestellt und Kooperationen mit Fahrradvermietsystemen wie etwa „VRNnextbike“ werden erweitert.

Eine Monatskarte für die Fahrradmitnahme kostet 66,50 Euro. Einzelfahrkarten variieren je nach Preisstufe zwischen 1,60 Euro und 10,90 Euro. Grundsätzlich gilt außerdem: Jeder Fahrgast darf nur ein Fahrrad mitnehmen. Kinder unter 12 Jahren dürfen ein Fahrrad nur mitführen, wenn sie sich in Begleitung einer volljährigen Person befinden.

Bestimmte Sonderkonstruktionen dürfen nicht mitgenommen werden; Tandems und E-Bikes sind bis zu einem Gewicht von 40 Kilogramm erlaubt. Für zusammengefaltete Falträder und zusammengeklappte E-Roller gelten die Bestimmungen nicht. Sie können – wie ein Gepäckstück – in allen Bussen und Bahnen kostenlos und ohne zeitliche Einschränkung mitgenommen werden.