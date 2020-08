Ein E-Bike der Marke Fischer wurde bereits am vergangenen Donnerstag tagsüber aus einer Garage in einem Wohngebiet entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Fahrrad in einer möglicherweise offenen Garage gestanden und war vom Eigentümer nicht zusätzlich verschlossen worden. Das Fahrrad hatte einen Wert von über 1000 Euro. Es handelt sich um ein Herren-Mountain-Bike mit blau-weißem Fahrradrahmen und neun Gängen. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 entgegen.