Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Fahrerflucht, die sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Kirchheimbolanden und Dannenfels ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfallverursacher in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs. In Höhe der Abfahrt Bolanden geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und touchierte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Zeugen sollen sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06352 9112700 in Verbindung setzen.