Vermutlich von einem anderen Fahrzeug ist am Sonntag zwischen 15 und 16.30 Uhr ein auf dem Parkplatz des Campingplatzes beim Pfrimmerhof abgestellter blauer VW-Polo mit KIB-Kennzeichen an der Beifahrertür beschädigt worden. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.