Typische Anzeichen für Drogenkonsum stellten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen in Kirchheimbolanden im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 24-jährigen Autofahrer fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeld verhängt. Außerdem bekam er ein Fahrverbot, und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle an der B47 bei Albisheim wurden bei einem 39-jährigen und einem 47-jährigen Autofahrer ebenfalls deutliche Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Beide konnten außerdem auch keinen Führerschein vorzeigen. Auch in ihrem Fall wurde Blut entnommen, und es wurden Strafverfahren eingeleitet.