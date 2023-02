Als ein Autofahrer am Samstag gegen 19.15 Uhr in der Unteren Mühlgasse Richtung Alleestraße gefahren ist, kam er in Höhe der Hausnummer 4 nach links von seinem Fahrstreifen ab und prallte am Straßenrand gegen ein geparktes Auto. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher laut Polizei einfach weiter. Es bestehen Hinweise, dass der Flüchtige einen Volkswagen Golf IV mit grün-metallic Lackierung gefahren ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9112700 zu melden.