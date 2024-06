Am Montagmittag hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Straße „Am Hofacker“ in Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten bei einem 60-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf THC . Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.