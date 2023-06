Wohl mangelnde Erfahrung, gepaart aber auch mit einer Fehleinschätzung: Faktoren, die am Dienstagabend ursächlich für einen Unfall zwischen Kirchheimbolanden und Bischheim waren. Bei dem Zusammenstoß auf der L386 zog sich eine 18-jährige Autofahrerin Verletzungen zu, hatte dabei aber wohl Glück im Unglück. Schwer wogen die Blessuren laut Polizeibericht nicht.

Die Fahranfängerin war gegen 17.30 Uhr von der Residenzstadt her kommend auf der Landesstraße unterwegs und wollte an der ersten Abzweigung nach Bischheim einbiegen. Dabei schätzte sie offensichtlich ihre Geschwindigkeit falsch ein, wie die Polizei mutmaßt. Der Wagen kam beim Abbiegen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau steuerte gegen – mit der Folge, dass sie auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr geriet, dort aber kam der jungen Frau just in dem Moment ein Auto entgegen. Dessen 62-jähriger Fahrer konnte beim besten Willen nicht mehr ausweichen, wie die Polizei den Hergang des Zusammenstoßes beschreibt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit.