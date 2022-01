Seit zehn Jahren gibt es die Fachoberschule (FOS) in Göllheim, die an die Gutenberg-Realschule-plus angegliedert ist. Etwa 400 Schüler und Schülerinnen haben sie seitdem besucht. Für die meisten macht besonders eine Sache den Unterschied zu anderen Schulangeboten aus.

Im August 2012 gingen die ersten Schüler an der neuen Fachoberschule in Göllheim an den Start. Damals war sie eine von fünf Schulen dieser Form in der Pfalz, die einen durchgängigen Bildungsgang bis zur Fachhochschulreife anboten, heißt es in einem RHEINPFALZ-Bericht. Schulleiter war zu dieser Zeit Heinz Daum. Er berichtete sechs Wochen nach dem Start, dass es den Lehrern großen Spaß mache, die Schüler in den unterschiedlichen Fächern zu unterrichten, was nicht zuletzt dem großen Interesse und Engagement zu verdanken sei, das die Elftklässler an den Tag legten.

Das erzählt auch Dorothea Bohn, die damals unter den ersten FOS-Schülern war. „Vielleicht hat nicht alles sofort geklappt, aber es war ja auch für die Lehrer neu. Wir haben zusammen daran gearbeitet, dass die Abläufe für die nächsten Jahrgänge etabliert werden.“ Die 26-jährige Wormserin nahm damals einen weiten Weg auf sich, um die Schule in Göllheim zu besuchen. Das Konzept überzeugt sie bis heute, vor allem wegen des einjährigen Praktikums – die FOS-Schüler haben in der 11. Klasse immer drei Tage die Woche Praktikum und zwei Tage Schule. „Da arbeitet man schon viel mehr mit“, erzählt Bohn, die heute bei Bineo, einer Tochter von Südzucker, im Controlling arbeitet. „Ein Fachabi mit so viel beruflicher Erfahrung ist einfach viel Wert.“

50 Prozent direkt in die Ausbildung

Der große Praxisanteil hat auch Samira Wrobbel aus Göllheim überzeugt. Die 17-Jährige ist gerade in ihrem Abschlussjahr im Wirtschaftszweig und bereitet sich auf die Prüfungen vor. „Ich habe einen Weg gesucht, möglichst unkompliziert mein Fachabi zu machen und dabei Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln“, sagt die Schülersprecherin. Vor allem gefällt ihr das Arbeitsklima an der Schule: „Alle ergänzen sich und helfen einander, auch die Lehrer nehmen viel Rücksicht. Das Zwischenmenschliche steht im Vordergrund.“ Nach der FOS will Wrobbel entweder noch das Abitur oben drauf setzen, oder direkt eine Ausbildung in audiovisuellen Medien anstreben.

Elf Prozent der Schüler, die die FOS in Göllheim verlassen, besuchen anschließend noch eine Berufsoberschule, um die Allgemeine Hochschulreife zu absolvieren. Etwa 15 Prozent nehmen direkt ein Studium auf und 50 Prozent starten eine Ausbildung. Diese Daten hat die Gutenbergschule ermittelt. Die FOS sei zum einen ein Sprungbrett in duale Ausbildungsberufe, die mit der mittleren Reife normalerweise nicht ergriffen werden können. Zum anderen auch ein Sprungbrett in die Betriebe, in denen die Schüler ihr Praktikum absolvieren.

Tendenz zur Berufswahl verstärkt

Das ist aber nicht immer der Fall. Für Nina Sadowski, die die zwölfte Klasse im Zweig Gesundheit besucht, steht nach ihrem Praktikum im Altenheim fest, dass sie das später nicht als Beruf ergreifen will. „Die FOS ist da eine gute Orientierung“, sagt die 18-jährige Eisenbergerin. „Man kann sich in diesen zwei Jahren sehr gut darüber klar werden, was man machen will.“ Diesen Aspekt sieht Florian Eidelmann, der ebenfalls auch Eisenberg kommt, genauso. Er hat die FOS gewählt, um den Gesundheitsbereich richtig kennenzulernen. „Die Zeit hier hat auf jeden Fall meine Tendenz verstärkt, später in diesem Bereich arbeiten zu wollen“, berichtet er, die Schule sei noch besser, als er erwartet habe.

Vanessa Berst hat damals die FOS mit einem festen Ziel besucht. Nach ihrer mittleren Reife hatte sie sich als Verwaltungsfachangestellte bei der VG Göllheim beworben. Dort bekam sie jedoch die Rückmeldung, dass sie besser erst noch das Fachabi machen solle. So meldete sie sich an der FOS an, in der sie sich stets gut aufgehoben fühlte. Heute ist sie nicht nur Verwaltungsfachangestellte bei der VG, sondern hat nach der FOS noch ein duales Studium absolviert, um auch im gehobenen Dienst arbeiten zu können.

„Stimmiges Konzept“

Ebenfalls ein Studium nach ihrer Schulzeit an der FOS hat Inga Storck gemacht. Die ehemalige deutsche Weinprinzessin hatte sich schon damals in der Schule für das Thema Wein interessiert. An der FOS hatte sie im Zweig Wirtschaft und Verwaltung die Möglichkeit, ein Praktikum in einem Weingut zu machen. „Das war eine super Entscheidung, die mich für meinen weiteren Weg bestärkt hat“, erzählt die 27-Jährige, die im Moment ihren Master in diesem Bereich macht. „Die FOS hat den Grundstein für alles andere gelegt.“

Zurück zum ersten Jahrgang der FOS: Im Juli 2013 absolvierten dort die ersten 33 Schüler ihr Fachabi. Schulleiter Heinz Daum betonte damals, dass sich der Aufwand von Verwaltung, Schulleitung, Lehrerkollegium und Schülern gelohnt habe, dass sich das Konzept als stimmig erwiesen habe und dass für die weiteren Jahre eine innovative Fachoberschule in Göllheim zur Verfügung stehe. Dies hat sich wohl in den knapp zehn Jahren, die seitdem vergangen sind, bewährt.