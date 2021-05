An der Fachoberschule (FOS) in Göllheim, die der Gutenbergschule angegliedert ist, wurden in den vergangenen beiden Wochen die Fachholschulreifeprüfungen absolviert, teilt die FOS mit. In der ersten Woche wurden die Fächer Englisch und entweder Betriebswirtschaftslehre oder Gesundheit, je nach gewählter Fachrichtung, geprüft und in der zweiten Woche Englisch und Mathematik.

Vor jeder Prüfung wurden alle Schüler auf Corona getestet, wobei alle Tests negativ ausfielen und alle an den Prüfungen teilnehmen konnten.