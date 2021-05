Einhellige Zustimmung erntete die SPD-Fraktion im Kirchheimbolander Stadtrat für ihren Antrag, dem in die Jahre gekommenen Bolzplatz auf der Haide einige Verbesserungen angedeihen zu lassen.

Das ruhig gelegene und gut erreichbare Areal mit Spielgeräten, Grill- und Picknickmöglichkeiten ist ein beliebter Treffpunkt über alle Generationen hinweg. Mit dem benachbarten Neubaugebiet „Schlüssel“, dessen Erweiterung ansteht, werde sich die Nutzung durch junge Familien noch verstärken, argumentierte SPD-Fraktionschef Siegfried Groß.

Als zunächst am dringlichsten wird die Reparatur der demontierten Wippe angesehen – die Bestellung sei bereits erfolgt, sagte Stadtbürgermeister Marc Muchow. Weitergehend wird vorgeschlagen, die derzeitigen, im Eigenbau entstandenen und nicht mit Netzen ausrüstbaren Fußballtore durch genormte Kleinfeldtore zu ersetzen und auch das Spielfeld Kleinfeldmaßen anzupassen, so dass ein größerer Teil des Rasens als zusätzliche Spielfläche frei werden würde.

Die Möglichkeit weiterer Angebote soll ein Ortstermin klären

Welche sonstigen Angebote hinzukommen könnten, sollte nach Entspannung der Pandemiesituation zwischen Stadt und Anwohnern bei einem Ortstermin diskutiert werden, schlägt die SPD vor.

Die städtische Spielleitplanung hatte im Jahr 2013 auf dem Bolzplatz „noch ein großes Potenzial als Freizeitsport- und Aufenthaltsbereich für Jung und Alt“ ausgemacht – schon damals waren die Fußballtore als in schlechtem Zustand beschrieben worden. Nun bat SPD-Ratsmitglied Wolfgang Hupp, selbst „Haider“, die gewünschten Verbesserungen „nicht in so weite Ferne zu schieben“.