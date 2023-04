Mehr als eine halbe Million Euro fließt für Bauvorhaben an zwei Kreisstraßen in den Donnersbergkreis. Der vorgesehene Ausbau der K7 zwischen dem Rockenhausener Stadtteil Dörnbach und der Bundesstraße nahe Imsweiler wird ebenso gefördert wie die geplante Maßnahme an der K42 in Sippersfeld. Die Zuschuss-Summen verteilt sich annähernd hälftig auf die beiden Vorhaben.

Dass die beantragten Fördermittel bewilligt seien, hat jetzt das Verkehrsministerium in Mainz mitgeteilt. Aus Landesmitteln fließen demnach 255.500 Euro für den Ausbau der K7. Der rund 1,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Dörnbach und der Einmündung zur B48 wird erneuert. 260.000 Euro werden bereitgestellt für die K42: Im Sippersfelder Ortsteil Pfrimmerhof soll ein Durchlass für die Pfrimm gebaut werden. Der Durchlass ist erforderlich, um weiterhin eine sichere Zufahrt zum Pfrimmerhof zu gewährleisten. Mit dem Neubau werde die Verkehrssituation erheblich verbessert.