Nach langer Corona-Pause lädt der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Rockenhausen für Dienstag, 29. Juni, von 15 bis 17 Uhr erstmals wieder zum „Café Lebensraum“ ein.

Ab sofort ist das Team wieder jeden letzten Dienstag im Monat in der Rognacallee 8 in Rockenhausen für trauernde Menschen da. „Es soll ein intensiver Austausch zu Themen der Trauer im Vordergrund stehen. Es ist ein Ort für Menschen, die Unterstützung auf ihrem Weg durch die Trauer benötigen, um Trost und Kraft zu finden“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Angesprochen sind erwachsene Trauernde, deren Verlust etwa acht Wochen und länger zurückliegt. Trauerarbeit bedeute, Schritte und Prozesse ohne den oder die Verstorbene(n) zu gehen. „Die Betroffenen sind eingeladen, im Verlauf von einem Jahr sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, ihr einen Platz in ihrem Leben zu geben. Die Trauernden haben die Möglichkeit und den Raum, über Gefühle, Sorgen und Ängste zu sprechen.“

Dafür stehen geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Seelsorger bereit. Sie laden ein, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Möglich ist auf Anfrage aber auch eine Einzeltrauerbegleitung. Aufgrund der noch geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wird das „Café Lebensraum“ nur in einer kleinen Gruppe stattfinden. Eine Anmeldung ist daher erforderlich. Ansprechpartner ist Waltraud Klein, Telefon 06361 929021, Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, Rognacallee 8, Rockenhausen. Der Einzugsbereich erstreckt sich über die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler. Die Teilnahme ist kostenfrei.