Der 14-jährige Jakob Köhler aus Obermoschel erreichte bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft in Berlin ein gutes Ergebnis. Aber da geht noch mehr.

Von den deutschen Meisterschaften im Bogenschießen in Berlin kehrte Jakob Köhler von der TuS Landsberg Obermoschel mit einem siebten Platz in seiner Jugend-Altersklasse mit dem Blankbogen zurück. Er erzielte 441 Ringe. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften Anfang des Jahres in Haßloch hatte Köhler den Meistertitel mit 458 Ringen souverän geholt und sich damit zugleich den Eintrag in die Pfalzrekord-Liste gesichert. Dieser Sieg war das Sprungbrett für die deutschen Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Berlin ausgetragen wurden. Mit dem Haßlocher Ergebnis wäre er in Berlin Dritter geworden. Der 14-jährige IGS Schüler war trotzdem ziemlich stolz auf seine Platzierung bei seiner ersten Teilnahme an einer derartigen Großveranstaltung. Der Sieger Maximilian Mayer vom SV Günztal Eldern erzielte 511 Ringe, insgesamt qualifizierten sich 13 Jugend-Bogensportler in der gleichen Altersklasse für die Endausscheidung um den Titel eines deutschen Meisters.

Die Eltern Frank und Anica Köhler sowie Schwester Helene begleiteten ihn nach und in Berlin. Sie waren natürlich seine größten Fans und auf Jakobs Leistung am Ende ebenfalls sehr stolz. Vor allem seine Mutter Anica, die auch seine Trainerin in Obermoschel ist, lobte die mentale Stärke ihres Sohnes in Berlin. „Jakob hat sich mit seinem Blankbogen sehr gut verkauft mit dem siebten Rang. Und das war erst der Anfang. Ich bin mir sicher, dass er weitere Meisterschaften holen wird, wenn er weiterhin so gut trainiert und bei der Sache bleibt“, ist sie von der weiteren positiven sportlichen Entwicklung ihres Sprösslings überzeugt. „Es ist von Vorteil und natürlich auch sehr praktisch, wenn die eigene Mama die Trainerin ist“, sagt sie lachend.

Begabung und Begeisterung

Mit dem Bogenschießen hatte der mit seiner Familie in Waldgrehweiler lebende Jakob Köhler im Jahr 2022 angefangen. Schnell zeichnete sich seine Begabung und Begeisterung für die Sportart ab. In der Sommerrunde im Freien 2023 gewann er die erste Jugendrunde seiner Altersklasse. Im gleichen Jahr holte er auch erstmals den Titel eines Landesmeisters beim Bogenschießen im Freien. Danach gewann der talentierte Sportbogenschütze jede Kreismeisterschaft, wurde zweimal Landesmeister und konnte jede Jugendrunde für sich entscheiden. Beim Kreis-Jugend-Vergleichsschießen in Bingen kam Köhler 2023 auf den zweiten Platz, 2024 wurde er Erster. Die erste Teilnahme an den deutschen Meisterschaften soll nicht die letzte gewesen sein, Jakob Köhler will „weiterhin fleißig trainieren“, wie er selbst sagt.