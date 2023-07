„Arbeitgeber“ für einen Tag suchen zurzeit Schülerinnen und Schüler der Georg-von-Neumayer-Schule. Sie möchten sich einen Tag lang betätigten, dafür ein bisschen Lohn enthalten – und mit ihrer Initiative einen guten Zweck unterstützen.

Unter dem Motto „(M)ein sozialer Tag – #schülerschaffenzukunft“ wollen die Schüler am Montag, 17. Juli, in einem lokalen Betrieb, in der Nachbarschaft oder auch zu Hause arbeiten. Den Lohn spenden sie an die Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Soziale Projekte hätten an der Neumayer-Schule Tradition. Mit der Donnersberger Initiative werde öfter zusammenarbeitet. Verein und Schule garantierten, dass jeder gespendete Cent bei Hilfesuchenden ankomme, versichert die Schulleitung.

Unterstützung für Erdbeben-Opfer

Mit dem Tageslohn sollen nun Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien unterstützt werden. Gemeinsam mit den vielen anderen Spendern sollen ein Kinderheim, eine Kindereinrichtung oder eine Schule wiederaufgebaut werden. „Von Kindern – für Kinder“ sei demnach ein schönes Motto für einen sozialen Tag.

Wer im Betrieb oder privat am 17. Juli tatkräftige Hilfe brauchen kann, sollte sich direkt an die Schule wenden. Die Schulleitung gibt unter Telefon 06352 752340 gern Auskunft.