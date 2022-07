Aus Gründen der Verkehrssicherheit mussten in Höringen in jüngster Zeit zehn Bäume gefällt werden. Dies führte auch zu Protesten in der Bevölkerung. Um die gefällten Bäume zu ersetzen, sollen nun an anderer Stelle – damit nicht das gleiche Problem wieder auftaucht – neue gepflanzt werden. Dazu wird sich die Ortsgemeinde fachkundiger Hilfe bedienen. Bis zu 80 Prozent der Kosten können über das Projekt „Grün im Dorf“ gefördert werden, informierte Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders.