Zum Pop-Open-Air am Samstag, 24. August, auf dem Festplatz Herrngarten werden rund 5000 Gäste erwartet. Damit das Parken in der Stadt nicht im Chaos endet, haben die Stadt und das Veranstaltungsbüro Vorsorge getroffen.

1250 Jahre Ersterwähnung feiert die Stadt – und lässt es am Wochenende mit einem dreitägigen Leuchtturm-Event auf dem zentralen Festplatz Herrngarten „so richtig krachen“, wie Timo Holstein vom Konzertveranstalter „Eigenart-Events“ es nennt.

Laut Holstein war das Pop-Open-Air mit Michael Schulte und Nico Santos am 24. August bereits mit Ende des Residenzfestes ausverkauft. Für die rund 5000 Besucher hält die Stadt am Samstag – und nur dann – einen kostenfreien Bus-Shuttle vor, der von drei ausgewiesenen Park-and-Ride-Parkplätzen den Festplatz anfährt. Bei diesen drei Parkflächen handelt es sich um den Parkplatz am Schulzentrum (Neumayerschule und Nordpfalzgymnasium) im Fischbachweg, den Borg-Warner-Parkplatz an der Kaiserstraße (gegenüber dem Fitnessstudio „Injoy“) und um den Parkplatz auf dem Schillerhain. Sie werden weiträumig ab der Autobahnabfahrt und den Landes- beziehungsweise Bundesstraßen ausgewiesen.

Ortskundige sollen Auto stehen lassen

Die Buslinie 1 beginnt an einer der Haltestellen im Schulzentrum, die Buslinie 2 fährt von der Haltestelle Injoy/Parkplatz Borg Warner auch eine Haltestelle im Marktzentrum, Höhe DM-Markt, an. Vom Schillerhain aus fährt die Buslinie 3. Die kostenfreien Busse fahren ab 17 Uhr zum Festivalgelände und nach Konzertende wieder an die entsprechenden Parkplätze zurück. Die Busse sind mit Hinweisschildern zu den jeweiligen Linien versehen.

Damit es nicht zum Chaos in der Stadt kommt, bitten die Veranstalter alle Besucher mit Ortskenntnis, entweder das Auto ganz zu Hause stehen zu lassen oder aber Fahrgemeinschaften zu bilden. Auch wer aus anderen Gründen in der Stadt zu tun hat, wird gebeten, möglichst ohne eigenes Auto zu kommen. Zu beachten sei vor allem, dass es zu zusätzlichen Halteverboten in unmittelbarer Nähe des Festplatzes, sowie in Teilen der Neumeyerstraße und der Morschheimer Straße komme. Diese seien dringend zu beachten. Auch die Parkbuchten der Kreisverwaltung stehen an den Festivaltagen nicht zur Verfügung. „Ein Taxistand ist an allen drei Festivaltagen am Gelände ausgewiesen“, so Holstein.