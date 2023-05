Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Auflagen beim Neustart nach der Corona-Pause haben bundesweit viele Gemeinden ihre Umzüge resigniert abgesagt. Nicht so Morschheim. Am Sonntag soll dort ein wahres Großaufgebot an den Start gehen. Nicht zuletzt weil das 60. Jubiläum des Umzugs gefeiert wird.

Die Vorbereitungen für den traditionellen Morschheimer Fasnachtsumzug laufen s auf Hochtouren „Unser Motto für die diesjährige Kampagne lautet nicht umsonst: Jetzt erst recht“,