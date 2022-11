Einen aus seiner Sicht unberechtigten Freistoß für sein eigenes Team kickte Marc-Andre Bartels ins Seitenaus. Während der Gegner zuerst seinen Augen nicht trauen wollte, spricht Bartels von einer Selbstverständlichkeit. Jetzt wurde der Sippersfelder zum Monatssieger der DFB-Aktion „Fair ist mehr“ gekürt.

Kurz vor der Halbzeitpause entscheidet der Schiedsrichter im Spiel der A-Klasse zwischen der SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach und dem SV Katzweiler beim Stande von 0:0 auf Freistoß für die SG. Direkt an der Strafraumgrenze und damit in aussichtsreicher Position. „Wir hatten gesehen, dass unser Spieler in den Boden getreten hat, daraus wollten wir kein Tor schießen, da war sich die ganze Mannschaft einig“, erzählt Marc-Andre Bartels. Also nahm er den Ball und schoss ihn ins Seitenaus.

„Eine vorbildlich faire Aktion“, würdigte auch der stellvertretende Vorsitzende des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg und Staffelleiter Klaus Schneider das Verhalten. „Gerade in der aktuell schwierigen Zeit, in der auch die Schiedsrichter es immer schwerer haben, ist das sehr wichtig“, betonte er. Bartels selbst will die Aktion gar nicht überbewerten: „Für mich war es eine Selbstverständlichkeit – so einen unberechtigten Vorteil wollen wir in der ganzen Mannschaft nicht.“

Die gegnerische Mannschaft applaudiert

„Wir haben unseren Augen nicht getraut“, schildert Horst Schulz, Spielleiter des Gegners SV Katzweiler, den Moment. „Alle unsere Spieler haben daraufhin geklatscht.“ Er hatte Bartels schließlich für den Preis vorgeschlagen. Das unterstützte auch Johannes Huber als Vereinsvertreter der SG: „Es geht um Fußball, das ist unser Hobby, das sollte man immer beachten.“ Dass Fairness in seinem Verein durchgehend ein großes Thema sei, zeige sich auch daran, dass die SG in der vergangenen Saison als fairste Mannschaft der Liga ausgezeichnet wurde.

Dass immer noch zu wenig herausragende faire Aktionen gewürdigt würden, monierte der Kreisehrenamtsbeauftragte Andreas Gödtel. Die Aktion „Fair ist mehr“ des DFB sei immer noch zu wenig bekannt, so dass solch vorbildliche Aktionen häufig unbemerkt blieben. Er rief deshalb die Vereine dazu auf, ähnliche Vorfälle aktiver an den Verband zu melden.

Gödtel überreichte Marc-Andre Bartels als Anerkennung eine von DFB-Präsident Bernd Neuendorf unterzeichnete Urkunde, dazu einen Gutschein für den DFB-Online-Shop, ein Handtuch und einen Rucksack. „Nicht schlecht für so eine kleine Sache“, bemerkte der Geehrte. Vielleicht, weil es eben keine Selbstverständlichkeit war.