Auch in der Fußball-B-Klasse wird am Wochenende wieder der Ball rollen. Zumindest die Teilnehmer der Abstiegsrunde steigen wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die TSG Albisheim führt die Tabelle der Abstiegsrunde komfortabel an und lässt es deshalb gemächlich angehen. Am Tabellenende plagen vor allem zwei Teams echte Abstiegssorgen.

Trotz der Niederlage im Entscheidungsspiel zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde gegen den TuS Dannenfels kann bei der TSG Albisheim auch für die kommende Spielzeit in der B-Klasse geplant werden.