Auch in der kommenden Woche bleibt es oft neblig-trübe. Hinzu kommen gelegentliche Regenschauer, die Sonne zeigt sich voraussichtlich nur selten.

Ein Tief über dem Nordmeer schickt bis zur Wochenmitte feuchte und kühle Polarluft. Während der zweiten Wochenhälfte rückt dann vom Atlantik eine Hochdruckzone heran. Wegen der bereits fortgeschrittenen herbstlichen Jahreszeit wird es für die Sonne trotzdem immer schwieriger, sich gegen ausbreitende Nebelgebiete oder tiefhängende Wolken durchzusetzen. Auch die Temperaturen sinken dementsprechend.

Vorhersage

Dienstag: Die Wolken dominieren, gelegentlich fällt Regen, oder es gibt örtliche Schauer. Zum Abend hin lockert die Wolkendecke teilweise auf, und es kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Mittwoch: Es hält sich meist eine geschlossene Wolkendecke, teilweise ist es auch neblig-trübe. Über Mittag gibt es kurze Auflockerungen mit wenig Sonnenstrahlen. Dann können sich auch einige leichtere Regenschauer bilden.

Donnerstag: Abgesehen von örtlichen Auflockerungen überwiegen auch am Donnerstag die Wolken, Regen fällt jedoch vermutlich nicht. Die Temperaturen bewegen sich meist nur im einstelligen Bereich. Sollten sich nachts die Sterne für längere Zeit zeigen, muss mit Bodenfrost gerechnet werden.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es zunächst wieder meist grau in grau. Teilweise ist es auch neblig-trübe. Im Tagesverlauf sollte die Wolken- oder Nebeldecke aber schüchternen Sonnenstrahlen Platz machen. Die Temperaturen verändern sich kaum. Am Wochenende sowie zu Beginn der neuen Woche gibt es eine ruhige Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. Die Temperaturen bewegen sich im typisch novemberlichen Bereich.