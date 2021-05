Für die Dorferneuerung in Höringen sind jetzt einige Punkte benannt, an denen angesetzt werden soll. Dabei soll die Finanzierbarkeit ebenso Maßstab sein wie die Steigerung der Attraktivität des Dorfes. Unter anderem soll es gehen um barrierefreies Wohnen und neue Akzente für die Ortsmitte.

Der Gemeinderat von Höringen hat in seiner jüngsten Sitzung solche Schwerpunkte festgelegt, die im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt werden sollen. Bei der Abstimmung über die einzelnen Ansatzpunkte hatten sich die Ratsmitglieder an den Ergebnissen aus der Dorfmoderation orientiert.

Einig sind sich die Mandatsträger darüber, dass der unschöne „Betonbunker“ in der Ortsmitte entfernt wird. Dieser Baukomplex dient als Omnibuswartehalle und ist viel zu groß ausgelegt. „Den Wartebereich an der Bushaltestelle wollen wir so nicht mehr haben“, betonte erster Ortsbeigeordneter Herbert Denzer (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“). Hier soll nach den Worten von Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders ein Ortsmittelpunkt geschaffen werden, der deutlich attraktiver ausfallen soll. Dazu gehöre auch eine der Größe nach vertretbare Unterstellmöglichkeit für Teilnehmer am öffentlichen Personennahverkehr. Die kleinere Einheit lasse dann auch weitere Gestaltungsmöglichkeiten zu. In die Überlegungen zur Aufwertung des Dorfmittelpunktes gehört auch die Einbindung des Aschbachs, der durch den Ort fließt.

Barrierefreies Wohnen und „Starterwohnungen“

Die Schaffung von Möglichkeiten für barrierefreies Wohnen hauptsächlich für Senioren sowie von „Starterwohnungen“ für junge Menschen aus dem Ort sind ein weiteres Thema. Auch dafür hat die Kommune das Anwesen der früheren Gaststätte „Bolander“ erworben. Derzeit werde geprüft, ob die Bausubstanz erhaltungswürdig ist oder ob ein Abriss mit neuem Aufbau wirtschaftlicher sei. Einem ersten Eindruck zufolge sei der Bau sehr verwinkelt und die Substanz nicht allzu geeignet für eine Erhaltung, so der Beigeordnete. Ob dann die Ortsgemeinde selbst als Bauherr auftritt oder das Feld einem Investor überlässt, wird eine Entscheidung in der Zukunft sein.

In der Ortsmitte soll es nach Auffassung der Ratsmitglieder künftig eine eben begehbare Toilettenanlage geben, die hauptsächlich bei Festlichkeiten im Ortszentrum genutzt werden soll. „Damit erspare man sich jeweils die Aufstellung eines Toilettenwagens, was mit viel Aufwand und Kosten verbunden ist“, sagte Denzer.

Multifunktionsraum im Raiffeisengebäude

Ideen gibt es auch zum erworbenen sogenannten Raiffeisengebäude. Dort soll im Obergeschoss ein Multifunktionsraum geschaffen werden. Ratssitzungen könnten hier stattfinden. Der Raum kann aber auch örtlichen Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Soweit erforderlich kann er auch ein Domizil für medizinische Dienstleister werden.

In diesem Gebäude sind derzeit die Utensilien für die Durchführung von Festen untergestellt. „Alle Gerätschaften und Aufbauten müssen jeweils vom Obergeschoss heruntergeholt und nach Ende der Veranstaltung wieder in den ersten Stock getragen werden. Ein sehr aufwendiges Wirken“, sagte dazu Denzer. Daher müsse Erdgeschoss oder in einem Anbau eine geeignete Lagerstätte geschaffen werden.