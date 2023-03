Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So gut es geht, will sich Oberliga-Schlusslicht TV Kirchheimbolanden am Samstag (17.45 Uhr) beim Tabellenzweiten TSG Heidesheim verkaufen. Mehr wird wohl nicht drin sein. Eine Pflichtaufgabe steht derweil am Sonntag (18 Uhr, Sporthalle West) für den BBC Rockenhausen beim Landesliga-Schlusslicht BBV Landau auf dem Programm.

„Wenn man als Spitzenteam zum Tabellenletzten fährt, wäre alles andere als ein Sieg überraschend“, nimmt BBC-Trainer Berthold Manz die Favoritenposition für sein Team in der Südpfalz