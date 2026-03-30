Die Erfolgsserie des SV Kirchheimbolanden in der Fußball-Landesliga West ist am Wochenende gerissen. Der Trainer ist trotzdem stolz auf sein Team.

Das Team von Spielertrainer Timo Riemer musste sich nach hartem Kampf dem Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten SC Hauenstein knapp mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. In der Tabelle rutschten die Kirchheimbolander auf den siebten Rang ab.

Oben in der Liga angekommen

„Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagt Timo Riemer, der betonte: „Auf der einen Seite ärgere ich mich wirklich, dass wir so knapp verloren haben. Auf der anderen Seite haben wir gegen eine Topmannschaft wirklich gut mitgehalten und waren für mich auch über die 90 Minuten die bessere Elf. Wir haben bewiesen, dass wir nicht nur gegen die Teams aus dem Mittelfeld gewinnen können. Ich denke, es gab in dieser Spielzeit keine Mannschaft, die den SC Hauenstein auf seinem Platz so beschäftigt hat. Die Jungs haben diesmal gesehen: Wir sind oben in der Liga angekommen.“

Die Niederlage in Hauenstein bedeutete für die Kirchheimbolander, dass der zweite Rang nun kein Thema mehr ist. „Wir wollen die nächsten sieben Spiele nutzen, um uns für die kommende Runde einzuspielen, die Entwicklung weiter voranzutreiben“, sagte Timo Riemer. Im ersten Durchgang hatte der SVK schon gute Chancen, nutzte diese aber nicht. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Kirchheimbolander weiter die aktivere Mannschaft. Felix Reißmann hatte nach einer Stunde Spielzeit die ganz große Chance zur Führung. Der Offensivspieler traf allerdings nur den Pfosten des Hauensteiner Tores. Im direkten Gegenzug kamen die Platzherren in den Strafraum der Donnersberger. Und plötzlich gab es einen Pfiff.

Strafstoß entscheidet die Partie

Der SC Hauenstein bekam einen Elfmeter zugesprochen. „Es war eine unglückliche Aktion unseres Verteidigers. Der Hauensteiner Angreifer hat den Elfer aber clever gezogen. Das nervt schon“, ärgerte sich Timo Riemer später. Tim Scherer verwandelte den anschließenden Strafstoß zum 1:0 (60.). In der Folge drängte der SV Kirchheimbolanden auf den Ausgleich. Doch es sollte an diesem Tag nicht sein. Der SC Hauenstein verteidigte den Vorsprung clever über die Zeit und durfte am Ende einen hart erkämpften Dreier feiern. Damit bleiben die Südwestpfälzer im Titelrennen mit dem Spitzenreiter VfR Baumholder. Beim SVK war Trainer Timo Riemer stolz auf seine Spieler. „Ich habe sie gelobt, die Jungs haben ein ganz starkes Spiel gemacht“, sagte der Coach.

Unterdessen gab der SV Kirchheimbolanden seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt. Mit David Lipinski kommt ein neuer Angreifer auf den Schillerhain. Der 24-Jährige spielte zuletzt bei der SG Andernach in der Rheinlandliga. „Er hat in den vergangenen beiden Wochen schon bei uns mittrainiert, ist hier hergezogen und soll unseren Angriff verstärken“, sagte der Kirchheimbolander Coach Timo Riemer. Am kommenden Sonntag empfangen die SVK-Akteure die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Die Kirchheimbolander wollen dann wieder auf die Erfolgsspur zurück.