Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Leistungen zeigten am Sonntag – bei tropischen Temperaturen – vier Athletinnen und Athleten der TSG Eisenberg beim Citylauf des 1. FC Kaiserslautern. Auch die VT Rockenhausen stellte eine Siegerin.

Beim Lauf der Jugend über 3000 Meter siegte Hannes Ebener von der TSG Eisenberg (U18) souverän in 10:28 Minuten. „Ganz locker und für den Spaß will ich in Kaiserslautern die 3000